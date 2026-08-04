Патологоанатом вымогал взятки с родных умерших в Пятигорске

Патологоанатом вымогал деньги с родных умерших в Пятигорске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске перед судом предстанет заведующий патологоанатомическим отделением местной больницы. Его обвиняют в вымогательстве взяток с родственников умерших. В декабре 2024 года медик создал ОПГ, в которую втянул двух санитаров и двух сотрудников ритуального агентства.

«С декабря 2024 года по апрель 2026 года фигурант, действуя во исполнение разработанного преступного плана, выдвигал родственникам умерших требования оплатить все необходимые услуги определенного ритуального агентства. В случае отказа обвиняемый затягивал выдачу свидетельства о смерти и тела умершего», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи считают это вымогательством денег у родных умерших. Потерпевшие же понимали, что отказ от взятки они не смогут похоронить покойного. Поэтому им приходилось отдавать заведующему от 15 до 18 тысяч рублей. Взяточник же подписывал свидетельства о смерти вне очереди.

«Сознательно пользуясь горем людей и их растерянностью, соучастники получили от них свыше 80 тысяч рублей», – рассказали о сумме ущерба в прокуратуре Ставропольского края.

«Работу» ОПГ раскрыли следователи и оперативники ФСБ и МВД. Всех участников задержали. На заведующего патологоанатомическим отделением возбудили уголовное дело по пяти эпизодам пунктов «а», «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки). Материалы уже отдали в суд.

Расследование дела оставшихся участников ОПГ продолжается.

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