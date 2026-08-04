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НовостиОбщество4 августа 2026 11:54

Власти объяснили слабый напор воды в Михайловске и Шпаковском округе Ставрополья

Неполадки связали с аварией на магистральном водоводе в краевой столице
Виктория КУЗНЕЦОВА
Власти объяснили слабый напор воды в Михайловске и Шпаковском округе Ставрополья

Власти объяснили слабый напор воды в Михайловске и Шпаковском округе Ставрополья

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Власти объяснили слабый напор воды в Михайловске и Шпаковском округе Ставрополья. Неполадки объяснили аварией, произошедшей 3 августа на магистральном водоводе на проспекте Кулакова в Ставрополе. Сейчас ресурсоснабжающая организация занимается починкой.

«Вчера и сегодня наблюдается слабое давление (напор) воды на некоторых улицах Михайловска и отдельных населенных пунктах Шпаковского муниципального округа», – сообщил глава Шпаковского округа Игорь Серов.

Также из-за пожара в селе Кочубеевское на Ставрополье жители 18 улиц остались без электричества. Его отключили в целях предотвращения возможных ЧС до полного тушения возгорания.

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