Власти объяснили слабый напор воды в Михайловске и Шпаковском округе Ставрополья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Власти объяснили слабый напор воды в Михайловске и Шпаковском округе Ставрополья. Неполадки объяснили аварией, произошедшей 3 августа на магистральном водоводе на проспекте Кулакова в Ставрополе. Сейчас ресурсоснабжающая организация занимается починкой.

«Вчера и сегодня наблюдается слабое давление (напор) воды на некоторых улицах Михайловска и отдельных населенных пунктах Шпаковского муниципального округа», – сообщил глава Шпаковского округа Игорь Серов.

Также из-за пожара в селе Кочубеевское на Ставрополье жители 18 улиц остались без электричества. Его отключили в целях предотвращения возможных ЧС до полного тушения возгорания.

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