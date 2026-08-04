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НовостиОбщество4 августа 2026 12:39

За шесть месяцев 2026 года на Ставрополье построили 9,8 тысячи квартир

Общая площадь возведенной жилплощади составила 935,3 тысячи квадратных метров
Данил ЮРКОВ
За полгода на Ставрополье построили 9,8 тысячи квартир

За полгода на Ставрополье построили 9,8 тысячи квартир

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае за шесть месяцев 2026 года построили 9,8 тысячи квартир. Их общая площадь составила 935,3 тысячи квадратных метров, в их числе 585,6 тысячи квадратных метров возвели индивидуальные застройщики. Такую статистику приводит Северо-Кавказстат.

«В январе-июне 2026 года за счет строительства новых объектов и реконструкции введено в действие 3653 здания общей площадью 1344,6 тысячи квадратных метров, в том числе 3447 зданий жилого назначения (94,4% от общего числа введенных в эксплуатацию зданий)», – говорится в сообщении.

По данным статистики, также в крае ввели 91 коммерческое здание. Среди них 67 сельскохозяйственного назначения, 11 – промышленных, пять – административных, три – объекты здравоохранения и 29 относятся к другому типу. При этом на Ставрополь приходится 25,3% всей застройки.

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