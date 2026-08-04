За шесть месяцев 2026 года на Ставрополье построили 9,8 тысячи квартир

За полгода на Ставрополье построили 9,8 тысячи квартир Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае за шесть месяцев 2026 года построили 9,8 тысячи квартир. Их общая площадь составила 935,3 тысячи квадратных метров, в их числе 585,6 тысячи квадратных метров возвели индивидуальные застройщики. Такую статистику приводит Северо-Кавказстат.

«В январе-июне 2026 года за счет строительства новых объектов и реконструкции введено в действие 3653 здания общей площадью 1344,6 тысячи квадратных метров, в том числе 3447 зданий жилого назначения (94,4% от общего числа введенных в эксплуатацию зданий)», – говорится в сообщении.

По данным статистики, также в крае ввели 91 коммерческое здание. Среди них 67 сельскохозяйственного назначения, 11 – промышленных, пять – административных, три – объекты здравоохранения и 29 относятся к другому типу. При этом на Ставрополь приходится 25,3% всей застройки.

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