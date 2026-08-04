С виновника ДТП на Ставрополье взыскали 326 тысяч за привлечение санавиации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье с виновника ДТП взыскали 326 тысяч рублей за привлечение вертолета скорой помощи. Авария произошла в июле 2025 года. С места происшествия 50-летнюю женщину с тяжелыми травмами эвакуировала санавиация. Изначально расходы на нее покрывались за счет бюджета.

«В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с виновника происшествия расходов, затраченных на оплату санитарно-авиационной эвакуации, в размере 326 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

В итоге суд встал на сторону надзорного ведомства, а с виновника ДТП взыскали средства в полном объеме. Требования прокурора удовлетворены, а исполнение судебного решения находится на контроле.

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