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НовостиОбщество4 августа 2026 14:13

Энергетиков Ставрополья перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

До конца суток 5 августа в крае действует штормовое предупреждение
Виктория КУЗНЕЦОВА
Энергетиков Ставрополья перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

Энергетиков Ставрополья перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Энергетиков Ставрополья перевели в режим повышенной готовности из-за грозы. Его ввели 4 августа по распоряжению губернатора Владимира Владимирова. На территории края ожидается сильный ветер, ливневые дожди и град.

Чтобы минимизировать возможные последствия непогоды, дежурить в время действия режима будут работать 283 бригады, в состав которых входят 1039 специалистов и 293 единицы техники. Для защиты больниц, котельных и других важных объектов подготовлены 45 автономных генераторов, которые смогут поддержать работу учреждений в экстренной ситуации.

Напомним, на Ставрополье действует штормовое предупреждение до конца суток 5 августа. Синоптики прогнозируют ливень, град, грозы и сильный ветер до 25 м/с. Параллельно с этим на территории края объявлен и режим чрезвычайной пожароопасности.

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