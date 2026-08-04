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НовостиОбщество4 августа 2026 15:22

Порядка 262 млн рублей долгов по зарплате взыскала прокуратура Ставрополья

За шесть месяцев было выявлено свыше 44 тысяч нарушений закона
Татьяна ГУЩИНА
Прокуратура Ставропольского края взыскала около 262 млн рублей задолженности по зарплате

Прокуратура Ставропольского края взыскала около 262 млн рублей задолженности по зарплате

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев года прокуратура Ставропольского края помогла вернуть работникам около 262 миллионов рублей невыплаченной зарплаты. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, благодаря принятым мерам были восстановлены трудовые права более чем четырёх тысяч жителей региона.

Прокурор края Юрий Немкин сообщил, что защита трудовых прав остаётся приоритетом в работе ведомства. На совещании по итогам полугодия он также сообщил о выявлении свыше 44 тысяч различных нарушений закона. По результатам обсуждения был сформирован план новых мер для усиления надзора и обеспечения соблюдения прав граждан на территории края.

Напомним, ранее сообщалось, что на 54 млн рублей обманули жителей Ставрополья мошенники за минувшую неделю. Одной из жертв стала 72-летняя пенсионерка из Ессентуков, лишившаяся более 3,6 млн рублей.

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