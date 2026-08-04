Порядка 262 млн рублей долгов по зарплате взыскала прокуратура Ставрополья

Прокуратура Ставропольского края взыскала около 262 млн рублей задолженности по зарплате Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев года прокуратура Ставропольского края помогла вернуть работникам около 262 миллионов рублей невыплаченной зарплаты. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, благодаря принятым мерам были восстановлены трудовые права более чем четырёх тысяч жителей региона.

Прокурор края Юрий Немкин сообщил, что защита трудовых прав остаётся приоритетом в работе ведомства. На совещании по итогам полугодия он также сообщил о выявлении свыше 44 тысяч различных нарушений закона. По результатам обсуждения был сформирован план новых мер для усиления надзора и обеспечения соблюдения прав граждан на территории края.

Напомним, ранее сообщалось, что на 54 млн рублей обманули жителей Ставрополья мошенники за минувшую неделю. Одной из жертв стала 72-летняя пенсионерка из Ессентуков, лишившаяся более 3,6 млн рублей.

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