Минприроды Ставрополья внедрит квадроциклы для тушения пожаров в лесах

Первый квадроцикл приобретен Ставропольскому лесхозу, в зоне обслуживания которого находятся Изобильненское и Ставропольское лесничества. Фото: Минприроды региона.

В Ставропольском крае для борьбы с лесными пожарами в труднодоступной местности начнут применять квадроциклы. Как сообщает региональное Министерство природы, первая такая техника уже поступила на вооружение.

Квадроцикл был передан Ставропольскому лесхозу, который отвечает за Изобильненское и Ставропольское лесничества. Новая техника позволит специалистам оперативно прибывать к месту возгорания со всем необходимым оборудованием для немедленного начала тушения. В первую очередь это актуально для гористых лесных территорий, куда сложно добраться на другом транспорте.

Решение о закупке техники принято в связи с установившейся жаркой и сухой погодой. По информации Ставропольского гидрометцентра, в большинстве округов края наблюдается высокий уровень пожароопасности. В регионе введён особый противопожарный режим и усилен мониторинг состояния лесов.

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