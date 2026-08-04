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НовостиОбщество4 августа 2026 16:37

Более чем 50 команд соберет Ставрополье на первый чемпионат России по пахоте

Для гостей пройдет трактор-шоу, экстремальные гонки на сельхозтехнике, концерты, мастер-классы от местных подворий, масштабная ярмарка
Татьяна ГУЩИНА
На Ставрополье он пройдет впервые, но мероприятие обещает стать одним из самых масштабных по числу участников за всю его историю.

На Ставрополье он пройдет впервые, но мероприятие обещает стать одним из самых масштабных по числу участников за всю его историю.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольский край впервые примет у себя престижный Открытый чемпионат России по пахоте. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС министр сельского хозяйства СК Константин Ишков.

По его словам, с 14 по 16 августа выставочный комплекс «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах станет местом встречи для более чем пятидесяти команд из различных регионов страны и дружественных государств ближнего зарубежья. Для участников-аграриев организаторы подготовили насыщенную соревновательную программу, а для зрителей — яркое шоу с тракторными заездами, экстремальными гонками на сельхозтехнике, концертами и мастер-классами от местных подворий.

Гости также смогут посетить масштабную ярмарку ставропольской продукции. Особое внимание уделят подрастающему поколению: для детей организуют специальные активности, чтобы пробудить интерес к работе на земле. Параллельно на площадке пройдёт деловая программа, где инвесторам и представителям заинтересованных компаний можно будет провести важные переговоры, обсудить перспективы сотрудничества и заключить взаимовыгодные соглашения.

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