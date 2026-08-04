Всех пострадавших после отравления на базе отдыха на Ставрополье вылечили

Среди пострадавших были дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все пострадавшие в результате массового отравления на базе отдыха в Новоселицком округе Ставропольского края успешно прошли лечение и были выписаны. Как сообщает региональный Минздрав, медицинская помощь больше никому не требуется – как тем, кто находился в стационаре, так и проходившим терапию амбулаторно.

Напомним, инцидент произошёл в середине июля 2026 года, когда за помощью обратились 84 туриста и 13 сотрудников комплекса, среди которых были дети. Работа базы была временно приостановлена, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшем массовое отравление.

После проведения полной дезинфекции помещений, лабораторного контроля проб воды и продуктов база отдыха прошла проверку и возобновила приём гостей.

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