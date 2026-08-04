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НовостиОбщество4 августа 2026 17:48

На Ставрополье отметили выдающиеся педагогические династии

За последние пять лет в регионе насчитали более 20 новых учительских династий
Татьяна ГУЩИНА
Край всегда славился учительскими семьями. Фото: минобразования Ставрополья.

Край всегда славился учительскими семьями. Фото: минобразования Ставрополья.

Учительские династии – гордость Ставрополья. Минобр региона отметил выдающиеся семьи педагогов, для которых преподавание стало общим делом нескольких поколений.

Среди награждённых – семья Макаевых-Вальковых. За плечами у них 71 год общего стажа. Всё началось с Татьяны Егоровны Макаевой, блестящего преподавателя немецкого языка. Её страсть к делу унаследовали внучки, которые сегодня работают воспитателем и дефектологом.

Настоящий рекорд принадлежит еще одной династии Приймак-Завадовых – их общий стаж более 219 лет в образовании. Основатели, супруги Клавдия Даниловна и Дмитрий Иванович Ленковы, создали настоящую семейную традицию. Сейчас знамя семейной профессии несёт их внучка Юлия Котова, учитель начальных классов с 22-летним опытом.

«За последние пять лет мы насчитали больше 20 новых учительских династий», – рассказали в министерстве образования края.

По данным ведомства, это лучшее доказательство того, что профессия педагога снова становится одной из самых уважаемых в регионе.

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