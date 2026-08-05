Пограничники Карачаево-Черкесии получили от властей квадроциклы и мотоциклы

Подразделения Пограничного управления ФСБ России по КЧР. Фото: соцсети главы республики

В Карачаево-Черкесии военнослужащие регионального Погрануправления ФСБ России получили от властей республики новую технику. Как сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своих социальных сетях, в распоряжение пограничников передали квадроциклы, мотоциклы, бензиновые генераторы и ёмкости для воды.

По его словам, всё оборудование предназначено для выполнения служебных задач по охране государственной границы РФ.

«Поддержка наших военнослужащих и членов их семей остаётся для нас одной из главных задач», – сообщил Темрезов.

Передача техники была организована единым республиканским штабом. Церемонию передачи провёл заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев.

Напомним, ранее сообщалось, что минприроды Ставрополья внедрит квадроциклы для тушения пожаров в лесах. Первый из них уже поступил в регион.

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