Женатый альфонс за два года выманил 7,5 млн рублей у подруги на Ставрополье

На банковские счета и имущество обвиняемого наложен арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Георгиевском округе Ставрополья завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 7,5 миллионов рублей. Дело направлено в суд, а на имущество и банковские счета фигуранта наложен арест.

По данным пресс-службы МВД по краю, мужчина, работающий индивидуальным предпринимателем в сфере связи, убедил свою знакомую вложить средства в совместный бизнес-проект. Он обещал высокую доходность и гарантировал возврат инвестиций.

Как установило следствие, предприниматель не собирался исполнять свои обязательства. В течение двух лет он создавал видимость деловой активности, предоставляя потерпевшей ложные отчёты о будущей прибыли. Полученные деньги – как наличные, так и переводы на счета его и супруги – тратились им на личные нужды.

Потерпевшая долгое время не обращалась в полицию из-за личного доверия к обвиняемому. Её подозрения подтвердились после того, как она предложила мужчине оформить долговую расписку, а он отказался. Это вынудило женщину заявить о преступлении в полицию.

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