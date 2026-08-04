Порядка 150 га лесов на Ставрополье обследовали на наличие повреждённых деревьев

В зависимости от ситуации после обследования назначают сплошные или выборочные санитарные рубки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае провели обследование лесных насаждений на площади 148 гектаров. Как сообщает управление пресс-службы губернатора региона, специалисты оценили состояние деревьев, выявляя повреждённые и ослабленные экземпляры.

По результатам мониторинга принимаются решения о проведении необходимых лесохозяйственных мероприятий: назначаются сплошные или выборочные санитарные рубки, а также организуется уборка неликвидной древесины.

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края сообщили, что защита лесов является одной из ключевых задач для поддержания экологического благополучия.

«Эту работу в основном проводят лесхозы за счёт средств федерального бюджета», – рассказали в ведомстве.

Среди основных факторов, негативно влияющих на здоровье леса в регионе, специалисты называют засуху и шквалистые ветры. Серьёзную угрозу также представляют болезни деревьев и последствия лесных пожаров.

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