На Ставрополье до конца года запустят интерактивную карту «Активное долголетие»

Запустить интерактивную карту планируют до конца года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае создаётся интерактивная карта «Активное долголетие» – новый цифровой сервис, предназначенный для жителей старшего возраста. Проектом занимается региональное министерство труда и социальной защиты. Планируется, что платформа заработает уже до конца этого года.

Основная задача карты – помочь пожилым людям легко находить мероприятия, которые организуют центры социального обслуживания по всему краю. Пользователи смогут выбрать ближайший к дому комплексный центр (КЦСОН) и посмотреть актуальное расписание занятий: от творческих мастерских и рукоделия до оздоровительных программ, экскурсий и курсов компьютерной грамотности. Кроме того, на карте будет доступна контактная информация каждого центра для удобной записи.

«Каждый год в программе „Активное долголетие“ принимают участие свыше 240 тысяч пожилых жителей края. Занятия в центрах соцобслуживания – это реальный шанс наполнить жизнь новыми интересами и общением. Наша новая интерактивная карта поможет каждому участнику найти занятие по душе, встретить единомышленников и стать активнее», – сообщили вминистерстве труда и социальной защиты населения региона.

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