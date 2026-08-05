Тухачевский рынок в Ставрополе обновят до конца лета

Фото: администрация города Ставрополя

В Ставрополе продолжают обновлять фасады Тухачевского рынка, а также территории, прилегающие к нему. Работы обещают закончитьк сентябрю. Параллельно с этим в городе ремонтируют и другие торговые пространства.

«В прошлом году на рынке “Тухачевский” полностью обновили около 150 метров конструкций, расположенных по улицам Тухачевского и Пирогова, и сейчас рабочие завершают монтаж оконных блоков в оставшихся павильонах, а затем приступят к облицовке фасадов композитными материалами», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Напомним, в Ставрополе работают пять рынков общей площадью более 50 тысяч квадратных метров, которые вмещают более двух тысяч торговых мест. А еще в 2026 году на территории «Верхнего» рынка со стороны улицы Лермонтова привели в порядок уличную парковку.

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