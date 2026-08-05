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НовостиОбщество5 августа 2026 6:51

Медпомощь по ОМС получили 87 ветеранов Великой Отечественной на Ставрополье

Из них 40 человек проходили диспансеризацию
Виктория КУЗНЕЦОВА
Медпомощь по ОМС получили 87 ветеранов Великой Отечественной на Ставрополье

Медпомощь по ОМС получили 87 ветеранов Великой Отечественной на Ставрополье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Ставропольском крае 87 участников Великой Отечественной войны получили медицинскую помощь по полису ОМС. Из них 40 человек проходили диспансеризацию.

«Ветераны Великой Отечественной войны имеют право на приоритетную медицинскую помощь, забота о них – долг каждого из нас. Мы обеспечиваем им профилактику, лечение, реабилитацию, а также особое внимание к их нуждам», – рассказала директор ТФОМС Ставропольского края Натела Павличенко.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на первичную медико санитарную помощь, диспансеризацию и профилактические осмотры, реабилитацию, лекарственное обеспечение а также стоматологическую помощь. На эти цели из краевого ТФОМС выделено более двух миллионов рублей.

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