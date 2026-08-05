Медпомощь по ОМС получили 87 ветеранов Великой Отечественной на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Ставропольском крае 87 участников Великой Отечественной войны получили медицинскую помощь по полису ОМС. Из них 40 человек проходили диспансеризацию.

«Ветераны Великой Отечественной войны имеют право на приоритетную медицинскую помощь, забота о них – долг каждого из нас. Мы обеспечиваем им профилактику, лечение, реабилитацию, а также особое внимание к их нуждам», – рассказала директор ТФОМС Ставропольского края Натела Павличенко.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на первичную медико санитарную помощь, диспансеризацию и профилактические осмотры, реабилитацию, лекарственное обеспечение а также стоматологическую помощь. На эти цели из краевого ТФОМС выделено более двух миллионов рублей.

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