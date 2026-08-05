Отделение радионуклидной диагностики появится в Ставрополе до конца 2026 года

Фото: соцсети Владимира Владимирова

Новое отделение радионуклидной диагностики появится до конца этого года на базе краевой больницы в Ставрополе. Для этого специально обустраивается отдельное здание площадью почти 400 квадратных метров. Оно будет делиться на четыре основных блока: радионуклидного обеспечения и диагностики, зоны отделения для пациентов и отделения для персонала.

«Отдельное помещение отведем для установки однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, совмещенного с рентгеновским компьютерным томографом. Его поставку и монтаж ожидаем в скором времени», – пояснил в соцсетях губернатор Владимир Владимиров.

В томографе объединены две функции – однофотонная эмиссионная и рентгеновская компьютерные томографии. Это позволяет увидеть сначала функциональную картину, а затем анатомическую. На данный момент на территории больницы ведутся работы по монтажу быстровозводимого модульного здания.

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