Отца и сына посадят в колонию за аферу с грантами на 24 млн рублей в Ставрополе

Подворье, где якобы планировали проводить работы. Фото: УФСБ России по СК

В Ставрополе вынесли приговор отцу и сыну, обманувшим государство на 23 млн рублей. Они принесли в минсельхоз фиктивные документы с бизнес-планом и бумаги, которые якобы подтверждали, что у них есть еще деньги для проведения сельскохозяйственных работ. Чиновники одобрили грант для аферистов, а они украли деньги.

«В результате противоправных действий злоумышленникам удалось похитить денежные средства на сумму 24 млн рублей. На основании переданных Управлением результатов оперативно-разыскной деятельности ОМВД России было возбуждено уголовное дело», – сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Отец с сыном попали под следствие по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Материалы отдали в Ленинский районный суд Ставрополя, где аферистам вынесли приговор. Их отправили в колонию на срок от 3,5 до 4 лет, а также обязали заплатить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей.

«Гражданский иск удовлетворен в полном объеме [украденные деньги у государства придется вернуть – Прим.]. Приговор суда не вступил в законную силу», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

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