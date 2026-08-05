Жители 30 улиц в Ставрополе остались без электричества Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Жители 30 улиц в Ставрополе остались без света. Ресурсоснабжающая компания причиной отключения назвала плановые и неотложные работы на подстанциях.

Из-за плановых работ под отключения попадают следующие адреса:

– с 08:30 до 16:30 – улица Машиностроителей;

– с 09:00 до 16:30 – улица Туапсинская, 6, 14, 18, 15-57, переулок Каховский, 18/2, 22, 17, 21, проспект Металлистов, 1-9, 2-6, улица Объездная, 7-17, переулок Донской, 3-5, 4-6, улица Киевская, 1-21, 4-34, проспект Фабричный, 1-3, 2;

– с 13:30 до 16:30 – улица 45 Параллель, 15-25; улица 50 лет ВЛКСМ, 83А, 83Б.

Отключение электроэнергии в связи с неотложными ремонтными работами будет произведено по адресам:

– с 08:00 до 12:00 – улица Орджоникидзе, 27-41, 26, квартира 4-48;

– с 08:30 до 12:00 – улица Лесная, 101-143, 134-188, переулок Попова, 71-93, 60-72, переулок Можайский, 67-79, 88-100, переулок Астраханский, 49-63, 68-78/2А, проспект Учительский, (3-47, 4-50);

– с 09:00 до 16:00 – переулок Астраханский, 17-45, 22-62, переулок Сальский, 5, 7, 24, улица Лопатина, 45-103, 48-110, переулок Моздокский, 4-12, улица Лазо, 1-7, 2-20, проспект Котовского, 1-21, 4-18, проспект Ровный, 3-15, 6-16, проспект Угловой, 1-9, 2-26, улица Народная, 26, 45, 74, улица Островского, 51, 67;

– с 13:30 до 16:30 – улица Южный обход, 53 Г.

Как только специалисты закончат работу, электричество постепенно вернут в дома ставропольцев. Возможны ли задержки в ремонте, ресурсоснабжающая компания не уточняет.

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