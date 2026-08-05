В ставропольском фонде капремонта рассказали, как распределяются взносы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ставропольском фонде капремонта рассказали, как и на что распределяются взносы жильцов. К капитальному ремонту относятся работы над крышами, фасадами, фундаментами, инженерными сетями, подвалами, а также лифтами. От этих элементов зависит срок эксплуатации, а также безопасность зданий.

«Средства собственников могут использоваться только на те работы, которые предусмотрены законодательством и регпрограммой. Любое иное расходование будет считаться нецелевым», – пояснил гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Ремонт подъездов относится к текущему, а не капитальному. Содержание подъездов является зоной ответственности управляющих компаний и финансироваться из средств фонда капремонта не может.

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