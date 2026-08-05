СКР начал проверку аварии с самокатчиком и семилетней девочкой в Кисловодске

Фото: ГАИ Ставропольского края

В Кисловодске следователи начали проверку аварии с участием подростка на электросамокате и семилетней девочкой. По данным СКР, 17-летний парень ехал на арендованном СИМ по тротуару проспекта Победы и сбил ребенка. Малолетней понадобилась медицинская помощь.

«По данному факту в следственном отделе по городу Кисловодску СУ СК России по Ставропольскому краю организована проверка. В ходе проведения проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», – сообщили в Следственном комитете Ставропольского края.

А ранее сообщалось, что в Ставрополе власти намерены ввести список из 27 зон, где езда на самокатах будет запрещена. Если ограничения утвердят, в городе появятся новые дорожные знаки, а кикшеринговые компании обяжут включить соответствующие территории в программу пешего передвижения.

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