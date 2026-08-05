На Ставрополье планируют расширять географию авиаперелетов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье планируют увеличить количество направлений, доступных для авиаперелетов. Этому была посвящена встреча губернатора Ставропольского края, а также председателя совета директоров одной из российских авиакомпаний в Москве.

«Мы последовательно развиваем межрегиональные авиаперевозки, делая все более доступным Ставропольский край для бизнеса и туристов. Авиакомпания является одним из наших стратегических партнеров в этой работе. Рассчитываю, что нам удастся расширять географию полетов, а также нарастить количество рейсов и пассажиропоток», – сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

С 2018 года авиакомпания развивает маршрутную сеть Ставрополья, после чего в 2021 году аэропорт Минвод стал базовым. К 2026 году компания перевозит пассажиров по 40 направлениям из Минеральных Вод. Такой объем хотят сохранить и в следующем году.

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