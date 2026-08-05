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НовостиПроисшествия5 августа 2026 10:33

С начала июля пожары на Ставрополье уничтожили урожай на 28 млн рублей

Порядка 500 возгораний на открытой территории зарегистрировали за это время
Данил ЮРКОВ
18 ландшафтных пожаров затронули сельскохозяйственные земли

18 ландшафтных пожаров затронули сельскохозяйственные земли

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье с начала особого противопожарного режима, который ввели 1 июля, возгорания уничтожили урожай на 28 млн рублей. За месяц сотрудники МЧС зарегистрировали порядка 500 пожаров на открытой территории. Из них 18 перешли на сельскохозяйственные земли.

МЧС Ставропольского края напоминает, что во время действия режима запрещается разведение костров и использование открытого огня (даже на приусадебных и дачных участках), жечь сухую траву, проводит пожароопасные работы на открытом воздухе. Также в леса запретили заезжать на транспорте, а пребывание людей ограничили.

За нарушение требований грозят штрафы. Гражданским придется заплатить от 10 тысяч рублей должностным лицам – от 30 тысяч, ИП – от 60 тысяч, а юридическим лицам – от 400 тысяч рублей. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении возгораний звонит в 101 или 112.

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