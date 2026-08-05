Бастрыкин провел личный прием оставшихся без жилья сирот со Ставрополья

Александр Бастрыкин. Фото: СКР

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел личный прием сирот, оставшихся без законного жилья. Среди заявителей оказались в том числе участник СВО и многодетные матери. Люди жалуются – власти не предоставляют им квартиры, положенные по закону. Причем некоторые по этому поводу судились и выигрывали процессы.

«Многочисленные обращения граждан в региональные органы власти игнорируются. При этом они согласны на получение жилищного сертификата, однако некоторым отказали в нем по причине несоответствия дохода определенному уровню», – заявили в Следственном комитете России.

Ведомство добавило, что сейчас на Ставрополье в очереди на жилье стоит более трех тысяч сирот. Глава СУ СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын отчитался о ходе расследования уголовного дела по статье «Халатность». Следователи уже проверили более 80 экспертиз.

Сейчас председатель СКР поставил ход расследования на особый контроль.

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