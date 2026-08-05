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НовостиОбщество5 августа 2026 12:06

На Ставрополье семь ведомств получили статус образца эффективности

Лучшим организациям присваивают этот статус местного, регионального или федерального уровня
Виктория КУЗНЕЦОВА
На Ставрополье семь ведомств получили статус образца

На Ставрополье семь ведомств получили статус образца

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

На Ставрополье семь ведомств получили статус образца эффективности – четыре организации регионального уровня, а три из них местного. Проект «Эффективный регион» реализуется с 2019 года. Он направлен на повышение качества работы госорганов.

«Проверка – это не экзамен, а возможность для нас увидеть, насколько наши краевые и муниципальные органы власти продвинулись на пути к тому, чтобы взаимодействие с ними ставропольцев было максимально комфортным и удобным. Чтобы бюрократии у нас с каждым годом становилось меньше», – сообщил губернатор Владимир Владимиров.

После проверок в 2026 году семь организаций получили этот статус. Четыре из них являются образцами регионального уровня: краевой комитет по делам архивов, управление Госжилинспекции, администрация Грачевского округа и краевая библиотека имени Лермонтова.

Статус образца местного уровня присвоен трем организациям: краевому управлению ветеринарии, а также администрациям Кировского и Курского округов. А в 2025 году 10 ведомств стали образцами.

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