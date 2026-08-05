На Ставрополье семь ведомств получили статус образца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

На Ставрополье семь ведомств получили статус образца эффективности – четыре организации регионального уровня, а три из них местного. Проект «Эффективный регион» реализуется с 2019 года. Он направлен на повышение качества работы госорганов.

«Проверка – это не экзамен, а возможность для нас увидеть, насколько наши краевые и муниципальные органы власти продвинулись на пути к тому, чтобы взаимодействие с ними ставропольцев было максимально комфортным и удобным. Чтобы бюрократии у нас с каждым годом становилось меньше», – сообщил губернатор Владимир Владимиров.

После проверок в 2026 году семь организаций получили этот статус. Четыре из них являются образцами регионального уровня: краевой комитет по делам архивов, управление Госжилинспекции, администрация Грачевского округа и краевая библиотека имени Лермонтова.

Статус образца местного уровня присвоен трем организациям: краевому управлению ветеринарии, а также администрациям Кировского и Курского округов. А в 2025 году 10 ведомств стали образцами.

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