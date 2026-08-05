Жителей Ставрополья предупредили о магнитных бурях в августе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ставрополья предупредили о предстоящих магнитных бурях в августе. В третьей декаде месяца ожидается небольшое волнение магнитосферы. При этом, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в остальном она обещает быть спокойной.

Во второй половине августа ожидается две небольшие магнитные бури – 19 и 23 августа. Их уровень будет ниже порога полноценной бури и не поднимутся выше пяти баллов по шкале Kp. Однако метеочувствительные люди могут ощутить головную боль, проблемы со сном, а также перепады настроения.

В целом погода в августе обещает быть достаточно жаркой. Синоптики прогнозируют 18 солнечных дней, а значения термометров будут доходить до отметки 30 градусов тепла. Ближайшие дожди ожидаются только 11 августа.

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