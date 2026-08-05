В центре Кисловодска ремонтируют три центральные улицы

Фото: миндор Ставропольского края

В центре Кисловодска ремонтируют участки дороги, общей протяженностью более трех километров. Работы проходят на проспектах Дзержинского, Мира и Первомайском. Завершить обновление проезжей части планируют к осени.

«Обновление дорог в Кисловодске позволит обеспечить местных жителей комфортным маршрутом для ежедневных поездок, а туристов – легким доступом к историческим и природным жемчужинам региона. Ремонт центральных проспектов создает прочную основу для дальнейшего развития курорта», – сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

Каждый из проспектов ведет к национальному парку и обеспечивает подъезд к курортной зоне, а также к другим важным объектам города. На проспекте Дзержинского уложили новое покрытие, а сейчас занимаются обустройством пешеходных дорожек.

На проспектах Мира и Первомайском выровняли покрытие и приступили к устройству верхнего слоя. Тротуары здесь уже доделали. Также специалисты проводят новое освещение. После завершения всех работ, установят автобусные остановки, дорожные знаки, а также нанесут разметку.

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