Аграрии собрали с полей 8,8 млн тонн зерна на Ставрополье

Фото: соцсети Владимира Владимирова

На Ставрополье почти завершили жатву. Краевые аграрии обработали уже 2,1 млн гектаров, что составляет более 95% от всей ранее засеянной площади. С нее собрали около 8,8 млн тонн зерна, а средняя урожайность по краю составляет 41,8 центнера с гектара.

«А мы продолжаем поддерживать наших сельхозпроизводителей. На этот год в краевом бюджете предусмотрели пять млрд рублей господдержки для АПК. Из них 2,8 млрд рублей уже перечислены в хозяйства. Это помогает вовремя проводить сезонные работы, приобретать все необходимое и сохранять устойчивость предприятий», – поделился в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Параллельно с этим начали подготовку к следующему этапу полевых работ. Губернатор края дал поручение краевому минсельхозу, чтобы те держали на контроле вопросы с обеспечением хозяйств семенами, горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями.

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