Военно-тактической медицине обучают студентов в Невинномысском мединституте

Фото: Невинномысский медицинский институт

Более 50 патриотических мероприятий прошли за прошедший учебный год в Военно-медицинском образовательном центре. Он работает на базе Невинномысского медицинского института (НМИ) с осени 2025 года по инициативе ректора Станислава Наумова. Новые форматы обучения предусмотрели потому, что медицина постоянно развивается.

На практике будущим медикам придется сталкиваться с ЧС, авариями, массовыми поступлениями пациентов и другими происшествиями. В таких условиях важна не только хорошая учеба, но и умение действовать четко, спокойно и последовательно.

Центр возглавляет начальник управления по комплексной безопасности НМИ, полковник пограничной службы ФСБ России в запасе Александр Тирон. За его плечами числятся множество ведомственных и государственных наград, 35 лет службы и даже участие в Контртеррористической операции в Чечне.

Для занятий в вузе создали учебные классы, площадки для практической подготовки, оборудование и тренажеры. Так студенты могут отрабатывать действия в условиях, приближенных к реальным.

Фото: Невинномысский медицинский институт

Обучающиеся на базе центра развивают компетенции в области военно-тактической медицины. Для них проводят мастер-классы, практические занятия, а также ежегодный региональный чемпионат в данной отрасли.

Помимо этого, будущих медиков обучают работать с беспилотными авиационными системами. Студентам рассказывают про БПЛА, принципы его управления в медицинской сфере. А каждый, кому эта тема оказывается интересна, может заниматься дополнительно.

В течение учебного года студенты НМИ поучаствовали в более чем 50 мероприятиях различного уровня. Среди них восемь – местного, 21 – городского, пять – краевого и 18 – федерального.

Среди проведенных мероприятий отметили Всероссийский «Диктант Победы», акции «Сад памяти» и «Вахта Героев», День солидарности в борьбе с терроризмом, встречи с ветеранами специальной военной операции, военно-патриотическая игра «Зарница», уроки мужества, автопробеги и другое.