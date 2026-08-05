Более 500 первоклассников Предгорья на Ставрополье получат подарки к 1 сентября

В ранце есть все необходимое для старта. Фото: администрация Предгорного округа.

В Предгорном округе Ставропольского края свыше 500 будущих первоклассников получат рюкзаки со всем необходимым для учебы. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, ребятам вручат полностью укомплектованные школьные рюкзаки. Внутри каждого – полный набор канцелярских принадлежностей: тетради, ручки, пеналы, краски и цветная бумага.

Поддержку окажут адресно. Помощь предназначена детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам с инвалидностью, а также детям участников специальной военной операции. Кроме того, в число получателей подарков войдут воспитанницы Свято-Георгиевского женского монастыря.

«Мы помогаем семьям, которые особенно нуждаются в поддержке. Эта мера дополняет краевые выплаты, например, компенсацию за школьную форму. Мы знаем, как непросто собрать ребенка в школу, особенно когда в семье несколько учеников. Важно, что в ранце есть все необходимое для старта, чтобы дети пошли на уроки полностью подготовленными», – рассказали в мэрии Предгорного округа.

Главное удобство – беззаявительный формат. Родителям не нужно собирать справки и стоять в очередях. Сотрудники социальных служб сами связываются с семьями и доставляют наборы прямо на дом в удобное время.

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