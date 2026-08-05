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НовостиОбщество5 августа 2026 15:34

Ставрополье вошло в десятку регионов-лидеров по числу туристических поездок

В десятку лидеров по числу туристических поездок вошли также Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская, Свердловская, Тюменская и Ростовская области
Татьяна ГУЩИНА
Ставрополье вошло в десятку лидеров среди туристов.

Ставрополье вошло в десятку лидеров среди туристов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольский край укрепляет свои позиции в качестве одного из самых востребованных туристических направлений России, войдя в престижную десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок. Об этом сообщили в Минэкономразвития России на основе данных Росстата за первое полугодие 2026 года.

Так, общая картина внутреннего туризма выглядит весьма оптимистично: россияне совершили 43,2 миллиона поездок по стране, что на 4,3% больше прошлогоднего показателя, а число иностранных гостей выросло на 20,1%, достигнув отметки в 2,5 миллиона человек. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, конкретный результат дают развитие инфраструктуры и создание новых маршрутов.

За первые шесть месяцев текущего года живописный Ставропольский край принял 800 тысяч туристов, продемонстрировав свою растущую популярность. В компании лидеров российского туризма также оказались Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская, Свердловская, Тюменская и Ростовская области.

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