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НовостиОбщество5 августа 2026 17:22

Маркированный конверт выпустили к 125-летию Лермонтовской галереи Пятигорска

Он уже вышел в обращение тиражом 50 тысяч экземпляров
Татьяна ГУЩИНА
На конверте изображено историческое здание галереи в сердце курортного Пятигорска.

На конверте изображено историческое здание галереи в сердце курортного Пятигорска.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В почтовое обращение выпущен маркированный конверт, посвящённый 125-летию Лермонтовской галереи в Пятигорске. Как сообщили в пресс-службе «Почты России», тираж составил 50 тысяч экземпляров. Изображение для конверта создал художник Сергей Капранов.

На конверте изображено историческое здание галереи, расположенное в парке «Цветник» в сердце курортного Пятигорска. Новый конверт пополнил серию государственных знаков почтовой оплаты, посвящённых городам-курортам Кавказских Минеральных Вод и значимым местам Северного Кавказа.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в преддверии Дня подводных сил ВМФ, который выпадает на 19 марта, в почтовое обращение вышел особенный конверт. Полмиллиона экземпляров с оригинальной маркой посвятили 120-летию подводного флота России.

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