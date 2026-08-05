Около тысячи птенцов вылупились в фазанариях Ставрополья

Разведением фазанов в крае занимаются два хозяйства. Фото: минприроды СК.

На Ставрополье в специализированных питомниках (фазанариях) на свет появились около тысячи птенцов фазана. В планах специалистов – пополнение этими птицами местной фауны.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, благодаря программе разведения в вольерах общая численность этих птиц в крае увеличилась примерно на 30% и составляет теперь порядка 38 тысяч особей.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Олега Безменова, даже при растущей популяции охота на фазана остаётся строго контролируемой.

Так, сезон охоты без собак будет проходить с 26 сентября по 31 декабря. Охота с использованием подружейных собак продлится до 25 февраля.

Между тем, ранее сообщалось, что на Ставрополье с 5 августа стартовал сезон охоты с подружейными собаками. Охотиться можно будет на полевую и степную дичь.

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