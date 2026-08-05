Судьбу погибшего на Ставрополье офицера ВОВ установили поисковики края

Лейтенанта похоронили в Пятигорске на мемориальном воинском кладбище. Фото: ООД «Поисковое движение России» в Ставропольском крае

Участники поискового движения Ставрополья из регионального отделения смогли выяснить боевой путь и точное место захоронения лейтенанта Леонида Георгиевича Климентьева, служившего в 56-й отдельной армии Южного фронта Красной Армии во время Великой Отечественной войны. С просьбой о помощи к поисковикам обратилась жительница Казани Анна Климентьева – она хотела узнать подробности о судьбе брата своего прадеда. Об этом рассказали представители управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

Леонид Климентьев родился в Казанской губернии и был призван на военную службу в Красную Армию в 1933 году. После завершения курсов усовершенствования командного состава РККА в 1940 году он стал командиром стрелкового взвода. В октябре 1941 года Леонид получил звание лейтенанта и занял должность командира стрелковой роты 13-й отдельной стрелковой бригады, которая действовала на Кубани. Уже в ноябре того же года эта бригада вошла в состав 56-й отдельной армии Южного фронта.

В 1941 году лейтенант Климентьев был тяжело ранен: это произошло 14 декабря. Его доставили в эвакуационный госпиталь Пятигорска, однако спасти жизнь офицера не удалось – спустя четыре дня, 18 декабря 1941 года, он скончался от полученных ранений. Местом его последнего упокоения стало мемориальное воинское кладбище на горе Машук в Пятигорске.

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