В Предгорном округе Ставрополья стартовало строительство нового водовода

Это решит многолетнюю проблему с питьевой водой для 150 местных жителей. Фото: Министерство ЖКХ Ставропольского края

В хуторе Сухоозёрном Предгорного округа Ставропольского края началось строительство современного водовода протяжённостью 11,5 километров. Этот долгожданный проект призван решить многолетнюю проблему с питьевой водой для 150 местных жителей и обеспечить их качественным централизованным водоснабжением.

Проект реализуется в рамках национального проекта. Общая стоимость строительства составляет 66,8 млн рублей. Финансирование распределено следующим образом: из федерального бюджета выделено 44,1 млн рублей, из краевого – 22,1 млн рублей, а ещё 668,9 тысяч рублей направлено из местного бюджета.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александра Рябикина, обеспечение качественной водой является базовым условием комфортной жизни, которое должно быть доступно всем жителям региона независимо от места проживания.

На данный момент подрядная организация уже завершила подготовительные работы: разработана траншея, устроено песчаное основание и выполнена прокладка трубопроводов на одном из участков. Строительство рассчитано на два года.

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