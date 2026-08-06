В Пятигорске врачи «собрали» ногу 89-летней пациентке после падения со стремянки

Любовь Никитична с травматологом-ортопедом отделения травмы и ортопедии Ибрагимом Ажиговым. Фото. ГКБ Пятигорска.

Травматологи-ортопеды ГКБ Пятигорска «собрали» ногу 89-летней пациентке после сложной травмы. Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, женщина упала дома со стремянки. Обследование показало сложный внутрисуставной перелом голени со смещением.

«Наши специалисты аккуратно сопоставили кости, удалили мелкие осколки и зафиксировали перелом. Операция прошла успешно», – сообщили в городской клинической больнице города-курорта.

Благодарная за помощь пенсионерка Любовь Никитична поблагодарила травматологическую команду за уровень мастерства, готовность браться за самые сложные случаи, за неравнодушие и настоящие врачебные подвиги.

«Я даже забываю, что нога ещё побаливает. Всё на высшем уровне. Всё внимание – больному. Еда вкусная и свежая. Я будто на курорте», – рассказала она.

Напомним, на днях в Пятигорске врачи спасли проглотившую 17 магнитных бусин девочку. Малышка была в смертельной опасности, когда ее привезли в горбольницу.

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