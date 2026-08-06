Два лифта заменили в Пятигорске за более чем 5,8 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два пассажирских лифта заменили в девятиэтажном жилом доме в Пятигорске по адресу улица Сельская, 39. В общей сложности на работы потратили более 5,8 млн рублей.

«В лифтовом оборудовании не бывает второстепенных элементов: безопасность пассажиров зависит от надежной работы каждого узла», – рассказал гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Специалисты полностью обновили главные механизмы лифта, систему управления, электрооборудование и установили новые кабины, отвечающие современным требованиям безопасности.

Днем ранее в ставропольском фонде капремонта рассказали, как и на что распределяются взносы жильцов. К капитальному ремонту относятся работы над крышами, фасадами, фундаментами, инженерными сетями, подвалами, а также лифтами, так как от этих элементов зависит срок эксплуатации, а также безопасность зданий.

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