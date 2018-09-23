День города Ставрополя и День Ставропольского края в фотографиях
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения
Ставрополь отметил 241-й год рождения