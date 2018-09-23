В Ставрополе на Дне города и края выступил тысячеголосый хор
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе
Тысячеголосый детский хор на Крепостной горе