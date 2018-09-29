Этап Кубка России по баскетболу проходит в Ставрополе

В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"
В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"
В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"
В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"
В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"
В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"
В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"
В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"
В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"
В первых двух играх баскетболисты "Динамо" Ставрополь переиграли черкесский "Эльбрус" и уступили московскому "Руна-Баскет"