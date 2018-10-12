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День призывника прошел в Ставрополе

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
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