День призывника прошел в Ставрополе

Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018
Праздник посвящен торжественным проводам призывников, уходящих в армию осенью 2018