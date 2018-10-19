В ставропольском изомузее открылась выставка "Музею – от художников Ставрополья. Завещано России"

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов