В ставропольском изомузее открылась выставка "Музею – от художников Ставрополья. Завещано России"

140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов
140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов
140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов
140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов
140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов
140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов
140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов
140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов
140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов
140 избранных предметов живописи, графики и скульптуры, поступивших в дар музею от ставропольских авторов