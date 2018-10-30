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Митинг в память о жертвах политических репрессий прошел в Ставрополе

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков

Ставропольцы собрались у мемориала "Холодный родник", чтобы почтить память погибших родственников и земляков
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