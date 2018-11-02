В Ставропольском зоопарке появились новые питомцы

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси