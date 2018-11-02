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В Ставропольском зоопарке появились новые питомцы

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси

В зоопарке появились голубые бараны, страусы эму, европейские лани и рыси
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