В Ставрополе выбрали «Мисс и Мистера Студенческий отряд СКФО и ЮФО»

Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»
Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческий отряд СКФО и ЮФО»