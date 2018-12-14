В Ставропольском изомузее открылась выставка «Современный старообрядческий лубок» художника-графика из Эстонии

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке