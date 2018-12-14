Фотогалереи
В Ставропольском изомузее открылась выставка «Современный старообрядческий лубок» художника-графика из Эстонии

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке

150 цветных графических работ художника Павла Варунина представлены на выставке
Новости 24
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