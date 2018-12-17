В Ставрополе прошел праздник для всех поклонников косплей индустрии Stav Comic-Fest

Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр
Участники оделись в костюмы мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр