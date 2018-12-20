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В Ставрополе открыли ледовый дворец

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города

Ледовый дворец "Арена-Ставрополь" официально открыли в юго-западном районе города
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