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Гандболистки "Ставрополья" выиграли у соперниц из Майкопа в последнем матче уходящего 2018 года

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30

Итоговый счет встречи 33-30
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