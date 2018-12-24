Гандболистки "Ставрополья" выиграли у соперниц из Майкопа в последнем матче уходящего 2018 года
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30
Итоговый счет встречи 33-30