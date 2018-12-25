Деды Морозы проверили готовность Парка Победы Ставрополя к Новому году

Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника
Новогодние волшебники уже ждут начала праздника